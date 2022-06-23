Мовсар Евлоев предложил провести бой Брайсу Митчеллу

10-й номер рейтинга полулёгкого веса (до 65 кг) UFC, непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев (16-0) выразил желание провести поединок с американцем Брайсом Митчеллом.



«В октябре я готов подраться с любым, кто выше меня в рейтинге. Погнали», — написал Митчелл в своих соцсетях.



«В рейтинге я стою рядом с тобой. Выше тебя нет непобеждённых бойцов. Погнали!» — написал Евлоев в своих социальных сетях в ответ на сообщение Митчелла.



Напомним, в последнем бою Евлоев одолел американца Дэна Иге. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30-27, 30-27, 30-26. В его активе уже 16 побед кряду в ММА и шесть в UFC. При этом россиянин не потерпел ни одного поражения.