Умар Нурмагомедов рассказал, как в команде реагируют на новости о возвращении Хабиба
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал, как в команде воспринимают новости о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в октагон.
«Воспринимаем подобные новости с улыбкой, насмешкой и хохотом. Человек завершил карьеру и не собирается возвращаться. Честно, я бы хотел, чтобы Хабиб вернулся, но мы вряд ли увидим его в октагоне», — приводит слова Умара Нурмагомедова «РБ-Спорт».
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. В общей сложности на его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Комментарии
- 23 июня 2022
-
21:59
-
21:00
-
20:50
-
19:52
-
18:32
-
18:00
-
17:55
-
16:05
-
15:57
-
15:23
-
15:20
-
15:18
-
15:00
-
14:20
-
14:13
-
13:57
-
13:21
-
13:05
-
12:37
-
11:47
-
11:21
-
11:15
-
10:30
-
10:02
-
10:02
-
09:39
-
08:06
-
07:55
-
07:38
-
07:26
-
06:59
-
06:35
-
06:34
-
05:45
-
00:49
Партнерский контент