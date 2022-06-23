Умар Нурмагомедов рассказал, как в команде реагируют на новости о возвращении Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал, как в команде воспринимают новости о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в октагон.



«Воспринимаем подобные новости с улыбкой, насмешкой и хохотом. Человек завершил карьеру и не собирается возвращаться. Честно, я бы хотел, чтобы Хабиб вернулся, но мы вряд ли увидим его в октагоне», — приводит слова Умара Нурмагомедова «РБ-Спорт».



Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. В общей сложности на его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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