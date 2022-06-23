Адесанья: умереть в октагоне — славная смерть

Чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья вспомнил о своих мыслях во время боя с Келвином Гастелумом в 2019 году.
«Я поставил на кон свою жизнь. Я подумал: «Если мне суждено так умереть, то это славная смерть и способ уйти из жизни». На глазах у мира в сумасшедшей схватке. В том бою мне пришлось пересилить свой внутренний голос, говоривший негативные вещи. В голове у меня крутилось, что я сделал достаточно, что можно расслабиться. Помню этот голос дословно, и я ответил себе: «Заткнись, я занят». Я взялся за работу в пятом раунде и сказал: «Тебе меня не побить, я готов умереть». Я смотрел на Гастелума и сказал это ему вслух», — приводит слова Адесаньи BT Sport.
Напомним, в феврале Адесанья успешно провёл защиту титула, победив Роберта Уиттакера. Поединок продлился все пять раундов. Все три арбитра по итогам боя присудили победу Адесанье — 48-47, 48-47, 49-46.
Незадолго до этого боя Адесанья подписал выгодный контракт с UFC сразу на несколько поединков.
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