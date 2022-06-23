Умар Нурмагомедов о бое Ян — Стерлинг: если бы Пётр был чемпионом, я бы отдал победу ему

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поделился мнением о титульном бое в легчайшем весе UFC между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.
«Если бы чемпионом был Ян, то отдал бы бой Петру. Но пояс у Стерлинга, и было сделано мало, чтобы его забрать. Первый раунд получился непонятным, два раунда взял Ян, два – Стерлинг. Но раунды Стерлинга были явными – забрал спину, доминировал. Думаю, это сыграло свою роль в равном бою», — приводит слова Нурмагомедова «РБ Спорт».
Поединок, который проходил на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья насчитал победу Яна с тем же результатом.
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