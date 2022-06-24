Менеджер Яна назвал потенциального следующего соперника Петра

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, рассказал, кого бы он хотел видеть в качестве следующего соперника своего клиента.



«Бой с Сехудо – это то, чего мы хотим. Но думаю, что этого не хочет Генри. Во-первых, он до сих пор недоступен, так как до возвращения он в течение полугода должен проходить тестирование. Но мы, естественно, не против. Мы хотим любой бой, который приблизит нас к возможности снова подраться за титул», — приводит слова Абдрахманова Sport24.



Ранее Сехудо анонсировал своё возвращение в октагон, заявив, что, скорее всего, будет готов драться ближе к концу года. Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай)), является трёхкратным панамериканским чемпионом.

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