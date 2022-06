Мендес рассказал, как Хабиб относится к Тони Фергюсону

Тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, как экс-чемпион UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова относится к Тони Фергюсону.

«Можете представить, каким крутым бы был сезон The Ultimate Fighter, если бы Хабиб и Тони стали тренерами? У них настоящая химия из симпатии и неприязни. Хабиб, скорее всего, восхищается и уважает Тони, но при этом ненавидит. Тони выбрал правильную стратегию атак Хабиба — он не задевает религию, а весело подшучивает над ним на другие темы. Дана Уайт, Хабиб, Тони, если вы слышите меня — сделайте это и станьте тренерами в новом сезоне The Ultimate Fighter!» – сказал Мендес на YouTube-канале The Schmo.

В последнем бою Фергюсон уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру. Бой проходил на UFC 274. Позже президент промоушена Дана Уайт признался, что это был самый жёсткий нокаут, который он когда-либо видел. То поражение стало для Тони четвёртым подряд. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.