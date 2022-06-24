«Джонс – хороший боец, но Хабиб на другом уровне». Абдель-Азиз сравнил звёзд UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова сравнил россиянина с бывшим чемпионом полутяжёлого дивизиона Джоном Джонсом.



«Хороший боец должен быть таковым внутри клетки и за её пределами. У Хабиба никогда не было близкого боя. Если вы посмотрите на Джонса, то три его последних поединка были очень близкими. Хабиб всегда доминировал, он непобеждённый. Хабиб лучше Джонса во многих аспектах. К тому же, он лучше за пределами клетки.



У Хабиба никогда не было никаких проблем с USADA, ничего подобного. Безусловно, Джон Джонс – замечательный боец, но его нельзя сравнить с Хабибом. Он великий боец, но Хабиб просто на другом уровне. Большинство любят Хабиба.



Я не думаю, что Джонс – плохой человек, просто в течение всей его карьеры у него не было правильного подхода, правильных людей, которые бы заботились о нём и учили его отличать плохое от хорошего. Если бы мне в 21 год дали то, что было у Джонса, я бы, наверное, ходил по улице голым», – приводит слова Абдель-Азиза Middle Easy.