Джошуа: когда побью Усика, мной будут восхищаться, потому что я — настоящая легенда бокса

Британский боксёр Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке с представителем Украины Александром Усике. Их бой реванш состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В первом противостоянии победу праздновал Усик.
«Я чувствую, когда побью Усика, снова получу признание, которого заслуживаю. Мной будут восхищаться, потому что я настоящая легенда бокса. Я дрался за титул чемпиона в супертяжёлом весе в своем 16-м бою. И мне кажется, что это многими как-то упускается из виду.
Это мой 12-й титульный бой кряду. И признаюсь, даже несмотря на то, что мы собираем аншлаги на аренах, и в целом, конечно, здорово быть популярным, мне на самом деле всё это безразлично. Я бы просто хотел, чтобы меня уважали в этом дивизионе», — приводит слова Джошуа ESPN US.
Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:
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