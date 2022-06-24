«Очень хорошее упражнение». Хабиб Нурмагомедов показал, как накачать плечи. Видео

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился советом относительно того, как с помощью гири накачать плечи. По словам Хабиба, подойдёт гиря весом в 24 кг. Для результата нужно выполнять 5 подходов по 15 раз.



«Очень хорошее упражнение на плечи», — дал комментарий Нурмагомедов.

Хабиб показал, как накачать плечи:

Напомним, свой последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.