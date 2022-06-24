«Может, Саша завидует Фёдору?». Анатолий Токов — про конфликт Шлеменко и Емельяненко

Российский боец Bellator Анатолий Токов прокомментировал отношения Фёдора Емельяненко и Александра Шлеменко.



«Честно говоря, я не знаю, почему отношения между Фёдором и Александром так накалились. Может, Саша не любит Фёдора или завидует ему?



Могу лишь сказать, что Емельяненко проделывает свою работу очень хорошо. Никогда не поверю в то, что он где-то как-то себя неправильно повёл. Это все вопросы к Александру. Слова Шлеменко про запрет на трансляции его поединков? Никогда не слышал такого, не знаю, откуда это», — цитирует Токова Metaratings.



Ранее Фёдор Емельяненко раскритиковал Александра Шлеменко, который, в свою очередь, нелицеприятно высказывался об Анатолии Токове и других членах команды Емельяненко.