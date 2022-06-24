Холланд выступил с призывом к президенту UFC Уайту насчёт Диаза

Американский боец UFC Кевин Холланд разместил новый пост в своих социальных сетях, где призвал президента UFC Дану Уайта организовать его поединок с соотечественником, Нейтом Диазом.



«Дана, я возьмусь за Нейта, если можно. Диаз, ты сказал, что готов подраться с кем-нибудь, всё верно?» — написал Холланд.



Напомним, Диаз в последний раз сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, который прошёл в июне прошлого года. Тогда он уступил представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, однако не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

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