Холланд выступил с призывом к президенту UFC Уайту насчёт Диаза
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Американский боец UFC Кевин Холланд разместил новый пост в своих социальных сетях, где призвал президента UFC Дану Уайта организовать его поединок с соотечественником, Нейтом Диазом.
«Дана, я возьмусь за Нейта, если можно. Диаз, ты сказал, что готов подраться с кем-нибудь, всё верно?» — написал Холланд.
Напомним, Диаз в последний раз сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, который прошёл в июне прошлого года. Тогда он уступил представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, однако не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
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