Евгений Тищенко узнал имя следующего соперника

Олимпийский чемпион 2016 года, россиянин Евгений Тищенко в следующем поединке сразится с соотечественником Курейшем Саговым. Бой пройдёт 9 июля в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.
Тищенко ещё в марте должен был провести бой с «регулярным» чемпионом WBA в крузервейте Риядом Мерхи, однако противостояние перенесли на неопределённый срок. Евгений занимает 22-ю позицию в топе первого тяжёлого веса, уступая лишь таким бойцам, как Майрис Бриедис, Юниэль Дортикос, Сергей Ковалёв и Алексей Папин.
Главным событием вечера станет бой между россиянином Магомедом Курбановым и представителем Бразилии Патрикой Тейшейрой. Турнир пройдет на пятитысячной арене «Уралец».
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