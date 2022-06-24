Евгений Тищенко узнал имя следующего соперника

Олимпийский чемпион 2016 года, россиянин Евгений Тищенко в следующем поединке сразится с соотечественником Курейшем Саговым. Бой пройдёт 9 июля в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.



Тищенко ещё в марте должен был провести бой с «регулярным» чемпионом WBA в крузервейте Риядом Мерхи, однако противостояние перенесли на неопределённый срок. Евгений занимает 22-ю позицию в топе первого тяжёлого веса, уступая лишь таким бойцам, как Майрис Бриедис, Юниэль Дортикос, Сергей Ковалёв и Алексей Папин.



Главным событием вечера станет бой между россиянином Магомедом Курбановым и представителем Бразилии Патрикой Тейшейрой. Турнир пройдет на пятитысячной арене «Уралец».

Золото Поветкина и другие победы наших боксёров на Олимпиадах: