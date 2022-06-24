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Курбанов назвал фаворита возможного боя Бетербиев — Бивол

Курбанов назвал фаворита возможного боя Бетербиев — Бивол
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Непобеждённый российский боксёр Магомед Курбанов поделился мыслями о потенциальном поединке между другими двумя непобеждёнными российскими боксёрами: Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. По мнению Курбанова, если такой бой организуют, то небольшим фаворитом этого поединка будет Бетербиев.

«Конечно, Бетербиев — Бивол — масштабный бой для России. Хотелось бы, чтобы он прошёл в Екатеринбурге. Для обоих это была бы серьёзная проверка. Дал бы 60 на 40 в пользу ударника Бетербиева», — сказал Курбанов в интервью на канале «Бокс ТВ» в YouTube.

Ранее известный американский тренер по боксу Тедди Атлас высказал мнение, что Бивол способен перебоксировать Бетербиева.

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