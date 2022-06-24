«Время вернуться в зал». Сергей Ковалёв приступил к подготовке к следующему бою

Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалёв разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о возобновлении тренировок в тренажёрном зале.
«Время вернуться в зал», — подписал фотографию Ковалёв.
Фото: Из личного архива Сергея Ковалёва
В комментариях у Сергея поинтересовались об имени следующего соперника. Ковалёв ответил, что пока не знает.
Не так давно сообщалось, что промоутерская компания Triller Fight Club не выплатила Сергею гонорар за его победу в бою с болгариным Тервелом Пулевым (как и самому Пулеву). Позже промоутер Ковалёва рассказала, что её клиент достиг соглашения с Triller Fight Club. Согласно данным Атлетической комиссии штата Калифорния, гонорар Ковалёва составил $ 500 000, Тервелла– $ 195 454.
7 проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину:
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