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«Время вернуться в зал». Сергей Ковалёв приступил к подготовке к следующему бою

«Время вернуться в зал». Сергей Ковалёв приступил к подготовке к следующему бою
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Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалёв разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о возобновлении тренировок в тренажёрном зале.

«Время вернуться в зал», — подписал фотографию Ковалёв.

Фото: Из личного архива Сергея Ковалёва

В комментариях у Сергея поинтересовались об имени следующего соперника. Ковалёв ответил, что пока не знает.

Не так давно сообщалось, что промоутерская компания Triller Fight Club не выплатила Сергею гонорар за его победу в бою с болгариным Тервелом Пулевым (как и самому Пулеву). Позже промоутер Ковалёва рассказала, что её клиент достиг соглашения с Triller Fight Club. Согласно данным Атлетической комиссии штата Калифорния, гонорар Ковалёва составил $ 500 000, Тервелла– $ 195 454.

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