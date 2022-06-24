Завершилось медицинское отстранение Альвареса. Канело открыл тренировочный лагерь

Известный месиканский боксёр Сауль Канело Альварес отбыл медицинское отстранение после поединка с россиянином Дмитрием Биволом. Об этом в своих социальных сетях проинформировал журналист Эдгар Валеро.
Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая этого года. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. После боя Атлетическая комиссия штата Невада наложила на мексиканца медицинское отстранения сроком на 45 дней.
На 17 сентября 2022 года запланирован третий бой между Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Поединок пройдёт на 20-тысячное арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Именно там боксёры встречались два предыдущие раза: в первом их бою, который состоялся в сентябре 2017 года судьи зафиксировали ничью, второй завершился победой Сауля. Отметим, что это будет первый бой в карьере казахстанского боксёра, который он проведёт в весовой категории 168 фунтов. Ранее Геннадий выступал в дивизионе до 160 фунтов.
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