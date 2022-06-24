Радмир Габдуллин рассказал, сколько турниров в году планирует проводить Ural FC

Генеральный директор первой Международной лиги по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) Радмир Габдуллин рассказал о планах организации. По словам Габдуллина, лига будет проводить по четыре-пять турниров в году.



«Турниры будут проходить в разных регионах, но мы не планируем проводить их так часто, как ACA, Fight Nights или RCC. Мы наметили четыре-пять турниров в год. Пока ещё не определились, где проведём следующий: в Москве, Самарской, Кировской области или в другом месте. Также будем делать отборочные турниры и хотим реализовать проект с бойцовским реалити-шоу. Для нас важно показать аудитории, какой путь проходят эти спортсмены, что представляет собой жизнь бойца. Я езжу по регионам, и многих интересует вопрос, как живут спортсмены и чем жертвуют, чтобы выходить в ринг и доказывать, что они лучшие. Наша аудитория сможет не только видеть поединки, но и углубиться в жизнь спортсменов», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Ural FC.



По словам Габдуллина, спорсмены в регионах, где будут проходить турниры Ural FC, получат максимальное количество мест в карде. Кроме того, Рамир сообщил, что в планах организации есть идея бросить вызов какому-нибудь другому промоушену.



«Мы намерены давать максимальное количество поединков местным бойцам в регионах, где будут проходить турниры. Мы стремимся не просто организовывать подобные мероприятия, но и развивать вид спорта в регионах, в том числе на клубном уровне. Возможно, в нескольких опорных регионах мы откроем клубы, где будут готовиться спортсмены, которые будут выступать в нашей лиге. А дальше мы готовы помогать им пробиваться в международные промоушены. Есть идея бросить вызов какой-нибудь другой лиге и сделать матчевую встречу», — добавил генеральный директор.



1 июля на площадке УДС «Молот» (Пермь) в масштабном событии Ural FC заявлено более 20 боёв по ММА, К-1 и любителям с участием лучших бойцов из 13 стран. Начало поединков любителей – в 13:00 мск, основной программы — в 15:00, главного карда — в 17:00.

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