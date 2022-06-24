Джейк Пол назвал своего следующего соперника

YouTube-блогер Джейк Пол официально анонсировал поединок с британским боксёром Томми Фьюри. Бой пройдёт 6 августа на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).



«Официально: я снесу голову этому мелкому Фьюри», — написал в своих социальных сетях Джейк Пол.



В 2020 году Джейк начал проводить бои по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке с блогером Али Эсоном Гибом Джейк смог победить оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень соперников. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. После этого Пол дважды победил Тайрона Вудли. Сейчас на его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.