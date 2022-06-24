Жалгас Жумагулов дал прогноз на бой Умар Нурмагомедов — Нэйт Манесс

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов поделился ожиданиями от поединка россиянина Умара Нурмагомедова и американца Нэйта Манесса.



«Умар – очень талантливый. Пахарь. Хорошая любительская база. Во всех аспектах он просто переиграет Манесса. Не знаю, что может предложить против него соперник. Поединок закончится победой Умара досрочно или по очкам. Нурмагомедов дерётся очень умно. И Хабиб будет в его углу», — приводит слова Жумагулова Metaratings.



В последнем бою Умар праздновал победу в бою с представителем США Брайаном Келлехером. Поединок прошёл на турнире по ММА UFC 272 и продлился всего один раунд, в котором российский спортсмен сумел удачно применить удушающий приём. Для Нурмагомедова эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что Умар не потерпел ни одного поражения.



Что касается Нэйта Манесса, то на его счету 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В UFC на счету Манесса три боя, в которых он одержал три победы.