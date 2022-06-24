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Умар Нурмагомедов, Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов сделали вес перед UFC Вегас 56

Умар Нурмагомедов, Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов сделали вес перед UFC Вегас 56
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В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 57. В соглавном бою турнира сразятся казахстанская звезда Шавкат Рахмонов и Нил Магни. Кроме того, в основном карде турнира свой третий поединок в UFC проведёт брат Хабиба Нурмагомедова Умар.

В рамках предварительного карда казахстанский боец Сергей Морозов встретится с бразильцем Раулианом Пэйвой.

По итогам взвешивания Рахмонов оказался легче Магни, а Умар Нурмагомедов перевесил Нэйта Манесса.

Что касается Морозова, то по итогам взвешивания он показал одинаковый результат с Пэйвой.

UFC Вегас 56. Взвешивание

Арман Царукян (156 фунтов) — Матеуш Гамрот (156)
Нил Магни (171) — Шавкат Рахмонов (170,5)
Нэйт Манесс (135) — Умар Нурмагомедов (136)
Раулиан Пэйва (136) — Сергей Морозов (136).

UFC: Манесс — У. Нурмагомедов. Где смотреть бой непобеждённого брата Хабиба UFC: Манесс — У. Нурмагомедов. Где смотреть бой непобеждённого брата Хабиба
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