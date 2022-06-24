Умар Нурмагомедов, Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов сделали вес перед UFC Вегас 56

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 57. В соглавном бою турнира сразятся казахстанская звезда Шавкат Рахмонов и Нил Магни. Кроме того, в основном карде турнира свой третий поединок в UFC проведёт брат Хабиба Нурмагомедова Умар.



В рамках предварительного карда казахстанский боец Сергей Морозов встретится с бразильцем Раулианом Пэйвой.



По итогам взвешивания Рахмонов оказался легче Магни, а Умар Нурмагомедов перевесил Нэйта Манесса.



Что касается Морозова, то по итогам взвешивания он показал одинаковый результат с Пэйвой.



UFC Вегас 56. Взвешивание



Арман Царукян (156 фунтов) — Матеуш Гамрот (156)

Нил Магни (171) — Шавкат Рахмонов (170,5)

Нэйт Манесс (135) — Умар Нурмагомедов (136)

Раулиан Пэйва (136) — Сергей Морозов (136).