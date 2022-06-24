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Взвешивание UFC Вегас 57: Царукян и Гамрот показали равный вес

Взвешивание UFC Вегас 57: Царукян и Гамрот показали равный вес
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В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 57. В главном событии турнира россиянин Арман Царукян встретится с поляком Матеушем Гамротом. По итогам взвешивания участники главного боя показали одинаковый результат.

В соглавном бою турнира сразятся казахстанская звезда Шавкат Рахмонов и Нил Магни. Кроме того, в основном карде турнира свой третий поединок в UFC проведёт брат Хабиба Нурмагомедова Умар.

В рамках предварительного карда казахстанский боец Сергей Морозов встретится с бразильцем Раулианом Пэйвой.

По итогам взвешивания Рахмонов оказался легче Магни, а Умар Нурмагомедов перевесил Нэйта Манесса.

Что касается Морозова, то по итогам взвешивания он показал одинаковый результат с Пэйвой.

UFC Вегас 56. Взвешивание

Основной кард

Арман Царукян (70,76 кг) — Матеуш Гамрот (70,76 кг)
Нил Магни (77,56 кг) — Шавкат Рахмонов (77,34 кг)
Алан Баду — Джош Парисян (120,43 кг)
Кристос Гиагос (70,76 кг) — Тиаго Мойзес (70,53 кг)
Нэйт Манесс (61,23 кг) — Умар Нурмагомедов (61,69 кг)
Крис Кёртис (84,14 кг) — Родолфу Виейра.

Предварительный кард

Тафон Нчукви (93,44 кг) — Карлос Олберг (92,76 кг)
Ти-Джей Браун (66 кг) — Шайилан Ноурданбеке (66,22 кг)
Сергей Морозов (61,69 кг) — Раулиан Пэйва (61,69 кг)
Джей-Пи Байс (57,15 кг) — Коди Дёрден (57,15 кг)
Марио Баутиста (61,46 кг) — Брайан Келлехер (61,46 кг)
Ванесса Демопулос (52,39 кг) — Джин Ю Фрей (52,39 кг).

UFC: Манесс — У. Нурмагомедов. Где смотреть бой непобеждённого брата Хабиба UFC: Манесс — У. Нурмагомедов. Где смотреть бой непобеждённого брата Хабиба
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