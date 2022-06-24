Царукян на дуэли взглядов проявил агрессию. Бойцов пришлось растаскивать
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян провёл дуэль взглядов с поляком Матеушем Гамротом, на которой бойцов пришлось разводить в разные стороны.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.
Царукян одержал 18 побед и потерпел два поражения. В свою очередь, Гамрот победил в 20 боях и потерпел одно поражение. Кроме того, ещё один бой Матеуша был признан несостоявшимся.
Царукян выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто сумел нанести ему поражение в UFC, стал соотечественник Ислам Махачев. После этого Арман одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он одержал три победы.
Напомним, бой Царукяна и Гамрота возглавит турнир UFC Вегас 57.
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