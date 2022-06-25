Муслим Гаджимагомедов назвал фаворита в реванше Усика и Джошуа

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов высказался об ожидаемом титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
«Думаю, что Александр Усик снова одержит победу. Но ему будет тяжелее в реванше, потому что очень вероятно, что Джошуа пойдёт вперёд и будет давить на украинского боксёра, чего не было в первом поединке», — приводит слова Гаджимагомедова Metaratings.
Напомним, реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
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