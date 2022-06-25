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Шаблий победил Примуса техническим нокаутом на турнире Bellator

Шаблий победил Примуса техническим нокаутом на турнире Bellator
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В Анкасвилле, штат Коннектикут (США) проходит турнир смешанных единоборств Bellator 282. В рамках предварительного карда россиянин Александр Шаблий встретился с представителем США Брентом Примусом.

Победу в бою одержал Шаблий техническим нокаутом во втором раунде.

Шаблий одержал 22-ю победу подряд в смешанных единоборствах. Отметим, это его третья победа подряд в рамках Bellator.

Ранее в рамках предварительного карта россиянин Анатолий Токов техническим нокаутом в первом тайме победил американца Мухаммада Абдуллу.

В главном событии турнира чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси встретится с претендентом Джонни Эблином. В рамках четвертьфинала россиянин Магомед Магомедов встретится с перуанцем Энрике Барсолой.

Bellator 2022. Bellator 282, Анкасвилл, США
Брент Примус - Александр Шаблий (W)
25 июня 2022, суббота. 03:00 МСК
Александр Шаблий
Окончено
KO
Брент Примус
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