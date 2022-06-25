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Магомедов встретится с Патриком Миксом в полуфинале Гран-при Bellator. Полная сетка

Магомедов встретится с Патриком Миксом в полуфинале Гран-при Bellator. Полная сетка
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30-летний российский боец Bellator Магомед Магомедов, одержавший досрочную победу над перуанцем Энрике Барсолой в четвертьфинале Гран-при легчайшего веса, встретится в полуфинале с 28-летним представителем США Патриком Миксом.

В другом полуфинале сойдутся американцы Рауфеон Стотс и Дэнни Сабателло.

Напомним, поединок Магомедова завершился в четвёртом раунде победой сабмишеном (гильотина). Таким образом, ему удалось выйти в полуфинал Гран-при. На счету российского бойца стало 19 побед в ММА при двух поражениях. У его будущего оппонента – Патрика Микса лишь одно поражение за карьеру при 24 победах.

Отметим, что общий призовой фонд Гран-при составит $ 1 млн.

Самые возрастные чемпионы в истории ММА.

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