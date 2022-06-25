Магомедов встретится с Патриком Миксом в полуфинале Гран-при Bellator. Полная сетка
Поделиться
30-летний российский боец Bellator Магомед Магомедов, одержавший досрочную победу над перуанцем Энрике Барсолой в четвертьфинале Гран-при легчайшего веса, встретится в полуфинале с 28-летним представителем США Патриком Миксом.
В другом полуфинале сойдутся американцы Рауфеон Стотс и Дэнни Сабателло.
Напомним, поединок Магомедова завершился в четвёртом раунде победой сабмишеном (гильотина). Таким образом, ему удалось выйти в полуфинал Гран-при. На счету российского бойца стало 19 побед в ММА при двух поражениях. У его будущего оппонента – Патрика Микса лишь одно поражение за карьеру при 24 победах.
Отметим, что общий призовой фонд Гран-при составит $ 1 млн.
Самые возрастные чемпионы в истории ММА.
Комментарии
- 25 июня 2022
-
06:50
-
06:46
-
05:10
-
04:45
-
03:51
-
03:13
-
02:39
-
01:35
-
01:17
-
00:47
- 24 июня 2022
-
23:45
-
22:45
-
21:01
-
20:23
-
19:59
-
19:00
-
18:39
-
18:05
-
17:06
-
16:21
-
16:00
-
15:37
-
14:43
-
14:29
-
14:15
-
13:24
-
12:40
-
12:07
-
11:53
-
11:43
-
11:30
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:19
Партнерский контент