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Эблин стал чемпионом Bellator в среднем весе, единогласно победив Мусаси

Эблин стал чемпионом Bellator в среднем весе, единогласно победив Мусаси
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В главном бою турнира по смешанным единоборствам Bellator 282, прошедшем в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена», сошлись 36-летний представитель Нидерландов Гегард Мусаси и 30-летний американец Джонни Эблин.

Победу в бою единогласным решением судей одержал Джонни Эблин (50-45, 50-45, 50-45). Таким образом, он стал чемпионом Bellator в среднем весе.

Опытный Мусаси потерпел восьмое поражение за карьеру в ММА при 49 победах. Для непобеждённого Эблина это 13-я победа кряду.

Ранее в рамках предварительного карта россиянин Анатолий Токов техническим нокаутом в первом тайме победил американца Мухаммада Абдуллу. Ещё один россиянин Александр Шаблий также победил представителя США Брентом Примуса техническим нокаутом во втором раунде. В главном карде Магомед Магомедов сабмишеном (гильотина) победил в четвёртом раунде перуанца Энрике Барсолу.

Bellator 2022. Bellator 282, Анкасвилл, США
Герард Мусаси - Джонни Эблин (W)
25 июня 2022, суббота. 05:30 МСК
Джонни Эблин
Окончено
UD
Герард Мусаси
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