Канело оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии
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Мексиканский боец Сауль «Канело» Альварес раскритиковал своего будущего соперника Геннадия Головкина, обвинив его в двуличии.
«В нём живут два разных человека. Головкин может притворяться хорошим парнем, но на самом деле это не так. Я его считаю засранцем и хамелеоном. Ему хочется показать себя хорошим, он якобы делает всё для фанатов, но в других местах он говорит много грязных вещей. Будь мужчиной и отвечай за свои слова», — приводит слова Альвареса AllBoxing.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин 17 сентября проведут между собой уже третий поединок. Бой состоится в Лас-Вегасе. Ранее бойцы уже встречались в 2017 и 2018 годах. В первом случае зафиксирована ничья, второй бой остался за Альваресом.
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