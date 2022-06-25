Геннадий Головкин язвительно ответил на оскорбление Канело. Видео
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Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе, казахстанский боец Геннадий Головкин отреагировал на оскорбления со стороны Сауля Альвареса.
«Если честно, не слышал, что он сказал. Это было на пресс-конференции? Просто я не понял. Но считаю, что такое не красит его в первую очередь. Можно много разных гадостей наговорить. Ну что я ему отвечу? Что он мышь рыжая? Или петух? Это только будет показывать мою сторону», — ответил Головкин в интервью Fight Hub TV.
Поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса за звание абсолютного чемпиона мира состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. Ранее на этой же арене прошли два предыдущих поединка между этими боксёрами. В первом из них была ничья, второй выиграл Канело.
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