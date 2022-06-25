Полный кард UFC Вегас 57 с главным боем Царукян — Гамрот

В ночь с 25 на 26 июня мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 57. В главном бою спортивного шоу сразятся представитель России Арман Царукян и Матеуш Гамрот из Польши. В основном карде сразится брат Хабиба Нурмагомедова Умар. Противостоять ему будет американец Нэйт Манесс. В соглавном бою встретятся казах Шавкат Рахмонов и Нил Магни (США).



UFC Вегас 56.

Основной кард:



Арман Царукян — Матеуш Гамрот

Нил Магни — Шавкат Рахмонов

Алан Баду — Джош Парисян

Кристос Гиагос — Тиаго Мойзес

Нэйт Манесс — Умар Нурмагомедов

Крис Кёртис — Родолфо Виейра.



Предварительный кард:



Тафон Нчукви — Карлос Олберг

Ти Джей Браун — Шайилан Нурданбек

Сергей Морозов — Раулиан Пэйва

Джей Пи Байс — Коди Дарден

Марио Баутиста — Брайан Келлехер

Ванесса Демопулос — Джин Ю Фрей

У. Нурмагомедов показал борцовскую тренировку с Тухуговым: