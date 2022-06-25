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Полный кард UFC Вегас 57 с главным боем Царукян — Гамрот

Полный кард UFC Вегас 57 с главным боем Царукян — Гамрот
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В ночь с 25 на 26 июня мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 57. В главном бою спортивного шоу сразятся представитель России Арман Царукян и Матеуш Гамрот из Польши. В основном карде сразится брат Хабиба Нурмагомедова Умар. Противостоять ему будет американец Нэйт Манесс. В соглавном бою встретятся казах Шавкат Рахмонов и Нил Магни (США).

UFC Вегас 56.
Основной кард:

Арман Царукян — Матеуш Гамрот
Нил Магни — Шавкат Рахмонов
Алан Баду — Джош Парисян
Кристос Гиагос — Тиаго Мойзес
Нэйт Манесс — Умар Нурмагомедов
Крис Кёртис — Родолфо Виейра.

Предварительный кард:

Тафон Нчукви — Карлос Олберг
Ти Джей Браун — Шайилан Нурданбек
Сергей Морозов — Раулиан Пэйва
Джей Пи Байс — Коди Дарден
Марио Баутиста — Брайан Келлехер
Ванесса Демопулос — Джин Ю Фрей

У. Нурмагомедов показал борцовскую тренировку с Тухуговым:

UFC: Царукян — Гамрот. Арман устроил потасовку, поляка пришлось оттаскивать. LIVE UFC: Царукян — Гамрот. Арман устроил потасовку, поляка пришлось оттаскивать. LIVE
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