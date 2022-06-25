Шаблий — о победе в бою с Примусом на Bellator 282: следующая остановка — чемпионский бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий высказался о своей победе, одержанной в поединке с представителем США Брентом Примусом на турнире Bellator 282.



«Этот бой был важен для меня как никогда, хорошее испытание в лице экс-чемпиона и претендента на пояс Bellator. Спасибо всем за тёплые слова и поддержку, искренне ценю вас! Слава богу за всё. Следующая остановка — чемпионский бой», — написал Шаблий.



Напомним, Шаблий одолел Примуса техническим нокаутом во втором раунде, одержав уже 22-ю победу подряд в смешанных единоборствах. Кроме того, это его третья победа кряду в рамках промоушена Bellator. Также на его счету три поражения.



В главном бою Bellator 282 американец Джонни Эблин праздновал победу в бою с Гегардом Мусаси из Нидерландов, став чемпионом Bellator в среднем весе.