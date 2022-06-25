Шаблий — о победе в бою с Примусом на Bellator 282: следующая остановка — чемпионский бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий высказался о своей победе, одержанной в поединке с представителем США Брентом Примусом на турнире Bellator 282.
«Этот бой был важен для меня как никогда, хорошее испытание в лице экс-чемпиона и претендента на пояс Bellator. Спасибо всем за тёплые слова и поддержку, искренне ценю вас! Слава богу за всё. Следующая остановка — чемпионский бой», — написал Шаблий.
Напомним, Шаблий одолел Примуса техническим нокаутом во втором раунде, одержав уже 22-ю победу подряд в смешанных единоборствах. Кроме того, это его третья победа кряду в рамках промоушена Bellator. Также на его счету три поражения.
В главном бою Bellator 282 американец Джонни Эблин праздновал победу в бою с Гегардом Мусаси из Нидерландов, став чемпионом Bellator в среднем весе.
- 25 июня 2022
-
13:03
-
12:07
-
11:35
-
11:15
-
10:36
-
09:56
-
09:29
-
06:50
-
06:46
-
05:10
-
04:45
-
03:51
-
03:13
-
02:39
-
01:35
-
01:17
-
00:47
- 24 июня 2022
-
23:45
-
22:45
-
21:01
-
20:23
-
19:59
-
19:00
-
18:39
-
18:05
-
17:06
-
16:21
-
16:00
-
15:37
-
14:43
-
14:29
-
14:15
-
13:24
-
12:40
-
12:07