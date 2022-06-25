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Хирн: Альварес хочет отправить Головкина на пенсию

Хирн: Альварес хочет отправить Головкина на пенсию
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Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке между действующим чемпионом мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представителем Казахстана Геннадием Головкиным и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, мексиканцем Саулем Альваресом.

«Они не любят друг друга, такова реальность. Канело считает, что Геннадий сказал некоторые вещи, которые ему не следовало говорить. Это будет просто блестящий бой. Две легенды из мира бокса сразятся друг с другом ещё раз.

Теперь мы все являемся свидетелями момента, когда Головкин хочет попытаться одержать победу в трилогии, а Альварес хочет отправить его на пенсию», — приводит слова Хирна Boxing247.

Головкин и Альварес сразятся за звание абсолютного чемпиона мира. Бой пройдёт 17 сентября.

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