Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед его боем на UFC Вегас 57

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова перед его поединком на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 57. Умар сразится в основном карде соревнований. Противостоять ему будет боец из США Нэйт Манесс.



«Братишка, это твоё время, делай — а мы рядом», — написал Хабиб.



Напомним, по итогам взвешивания Умар оказался несколько тяжелее Нэйта. Вес Нурмагомедова составил 136 фунтов, Манесс показал на весах 135 фунтов. В активе Умара 14 боёв в ММА и ни одного поражения. На счету Манесса 14 побед при одном поражении. В UFC он провёл три боя, в каждом из которых праздновал победы.



UFC Вегас 57 состоится в ночь с 25 на 26 июня мск в Лас-Вегасе.

Хабиб Нурмагомедов — о дебюте брата в UFC: