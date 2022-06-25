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Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед его боем на UFC Вегас 57

Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед его боем на UFC Вегас 57
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова перед его поединком на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 57. Умар сразится в основном карде соревнований. Противостоять ему будет боец из США Нэйт Манесс.

«Братишка, это твоё время, делай — а мы рядом», — написал Хабиб.

Напомним, по итогам взвешивания Умар оказался несколько тяжелее Нэйта. Вес Нурмагомедова составил 136 фунтов, Манесс показал на весах 135 фунтов. В активе Умара 14 боёв в ММА и ни одного поражения. На счету Манесса 14 побед при одном поражении. В UFC он провёл три боя, в каждом из которых праздновал победы.

UFC Вегас 57 состоится в ночь с 25 на 26 июня мск в Лас-Вегасе.

Хабиб Нурмагомедов — о дебюте брата в UFC:

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