Масвидаль отреагировал на победу Эблина в бою с Мусаси на Bellator

Известный американский боец UFC Хорхе Масвидаль разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил соотечественника Джонни Эблина с победой, одержанной им в поединке с представителем Нидерландов Гегардом Мусаси. Бой проходил на турнире по смешанным единоборствам Bellator 282.



«Джонни, мои поздравления», — написал Масвидаль.



Напомним, Эблин праздновал победу единогласным решением судей: 50-45, 50-45, 50-45. Благодаря этому успеху он стал чемпионом Bellator в среднем весе. Для Джонни эта победа стала 13-й. Американский боец ещё ни разу не терпел поражения. Мусаси проиграл восьмой раз за карьеру в смешанных единоборствах. Также на его счету 49 побед.