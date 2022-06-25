Масвидаль отреагировал на победу Эблина в бою с Мусаси на Bellator
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Известный американский боец UFC Хорхе Масвидаль разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил соотечественника Джонни Эблина с победой, одержанной им в поединке с представителем Нидерландов Гегардом Мусаси. Бой проходил на турнире по смешанным единоборствам Bellator 282.
«Джонни, мои поздравления», — написал Масвидаль.
Напомним, Эблин праздновал победу единогласным решением судей: 50-45, 50-45, 50-45. Благодаря этому успеху он стал чемпионом Bellator в среднем весе. Для Джонни эта победа стала 13-й. Американский боец ещё ни разу не терпел поражения. Мусаси проиграл восьмой раз за карьеру в смешанных единоборствах. Также на его счету 49 побед.
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