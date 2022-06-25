Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Арман Царукян — Матеуш Гамрот

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился мыслями о предстоящем поединке между соотечественником Арманом Царукяном и поляком Матеушем Гамротом. Их бой состоится в ночь с 25 на 26 июня мск на турнире UFC Вегас 57 и будет главным событием спортивного мероприятия.
«Высоко оцениваю шансы Царукяна, думаю, он победит. Я согласен с тем, что он фаворит, но бой есть бой. Он выиграет не потому, что является фаворитом, а за счёт своих навыков, возраста и мотивации. Конечно, можно ожидать более сильного соперника, если выиграет у Гамрота, но это не от него зависит. Реванш с Махачевым? Возможно всё, но не думаю, что Махачеву это интересно будет, Арману да, интересно, он неоднократно заявлял, что готов», — приводит слова Вартаняна Metaratings.
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