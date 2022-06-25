Джейк Пол поделился ожиданиями от боя с Томми Фьюри

YouTube-блогер Джейк Пол поделился ожиданиями от поединка с британским боксёром Томми Фьюри.



«Он занимается боксом всю жизнь, а его брат — чемпион мира в тяжёлом весе. У него есть имя, база фанатов. Это просто идеальный бой. Когда я одержу победу нокаутом, людям будет нечего сказать. Я собираюсь заткнуть всех, все СМИ, которые писали, что Джейк Пол — это плохо для бокса. Вы будете уважать моё имя. Хотели, чтобы я подрался с настоящим боксёром? Без проблем», — цитирует Джейка Пола BoxingScene.



Бой пройдёт 6 августа на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).



В 2020 году Джейк начал проводить бои по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке с блогером Али Эсоном Гибом Джейк смог победить оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень соперников. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. После этого Пол дважды победил Тайрона Вудли. Сейчас на его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.

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