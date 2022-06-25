Стала известна дата дебюта Рустама Хабилова в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Рустам Хабилов дебютирует в Bellator на турнире 23 сентября в Дублине, сообщает MMAJunkie. Соперником россиянина станет валлийский боец Льюис Лонг.



Напомним, Хабилов объявил о переходе в Bellator ещё в 2020 году, однако так и не провёл в промоушене ни одного поединка. Ожидалось, что его первым соперником станет россиянин Андрей Корешков, однако их бой на турнире в Москве был отменён из-за болезни Рустама.



Ранее Хабилов выступал в UFC. Всего на его счету 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы и потерпел четыре поражения. Последний поединок он провёл в ноябре 2019 года, одержав победу единогласным решением судей над соотечественником Сергеем Хандожко.