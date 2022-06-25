Сехудо уверен, что Хабиб победит Адесанью

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о возможном поединке между экс-чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей. Сехудо выразил уверенность, что россиянин в этом поединке может одержать лёгкую победу.



«Без вопросов. Я думаю, это будет лёгкая победа Хабиба. Его борьба и игра в партере слишком хороши», — написал в своих социальных сетях Генри Сехудо.



Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. В общей сложности на его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.