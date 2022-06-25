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Фьюри отказался от идеи поединка с Нганну

Фьюри отказался от идеи поединка с Нганну
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Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что он больше не заинтересован в выставочном бое с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Это же даже не настоящий бой. Это игра. Как ни назови этот поединок, в любом случае Дана Уайт не хочет в этом участвовать, так что на этом всё. Уверен, что Фрэнсис хотел бы его провести, устроить настоящее шоу и развлечь людей, но я покончил со всеми видами боёв, в том числе и с такими», — сказал Фьюри в интервью iFL TV.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры сразу после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом. Бой закончился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 боях в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью.

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