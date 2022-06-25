Тайла Сантос: удалось показать всем, что Шевченко не является непобедимым монстром

Бразильский боец UFC Тайла Сантос поделилась мыслями о своём поражении в поединке с Валентиной Шевченко.



«Я была удивлена тем, насколько лёгким был этот бой. Думала, что в некоторых аспектах мне будет гораздо сложнее. Но, как я и хотела, мне удалось показать всем, что Шевченко не является непобедимым монстром. Думала, что мне будет сложнее переводить её в партер. Валентина — умный боец, я думала, что мне будет сложно навязывать свой бой, но в итоге всё прошло легче, чем я ожидала. У сетки я легко валила её на пол. Мне удалось забрать спину и доминировать. Это было удивительно», — цитирует Сантос Bloodyelbow.



Бой Сантос и Шевченко продлился все пять раундов. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко (48:47, 47:48, 49:46).