Тайла Сантос: удалось показать всем, что Шевченко не является непобедимым монстром
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Бразильский боец UFC Тайла Сантос поделилась мыслями о своём поражении в поединке с Валентиной Шевченко.
«Я была удивлена тем, насколько лёгким был этот бой. Думала, что в некоторых аспектах мне будет гораздо сложнее. Но, как я и хотела, мне удалось показать всем, что Шевченко не является непобедимым монстром. Думала, что мне будет сложнее переводить её в партер. Валентина — умный боец, я думала, что мне будет сложно навязывать свой бой, но в итоге всё прошло легче, чем я ожидала. У сетки я легко валила её на пол. Мне удалось забрать спину и доминировать. Это было удивительно», — цитирует Сантос Bloodyelbow.
Бой Сантос и Шевченко продлился все пять раундов. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко (48:47, 47:48, 49:46).
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