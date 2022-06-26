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Сергей Морозов победил бразильца Раулиана Пэйва на турнире UFC Вегас 57

Сергей Морозов победил бразильца Раулиана Пэйва на турнире UFC Вегас 57
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся бой предварительного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 33-летний Сергей Морозов из Казахстана и 26-летний бразилец Раулиан Пэйва.

Поединок завершился победой Морозова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Напомним, Морозов в последнем бою, прошедшем на турнире UFC 271 в феврале этого года, уступил техническим сабмишеном другому бразильцу – 37-летнему Дугласу де Андраде. Всего на счету Сергея 18 побед в ММА при пяти поражениях.

В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12). В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№10 рейтинга).

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 38), Лас-Вегас, США
Раулиан Пэйва - Сергей Морозов (W)
26 июня 2022, воскресенье. 03:20 МСК
Сергей Морозов
Окончено
UD
Раулиан Пэйва
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