«Разбираюсь чуть-чуть в боях». Хабибу удалось предсказать победу Морозова на UFC Вегас 57

33-летний российский бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сумел предсказать исход поединка казахстанского бойца Сергея Морозова с бразильцем Раулианом Пэйва.

«Да не, он выиграл по-любому», — сказал Хабиб перед оглашением результатов. Так и оказалось, победа единогласным решением судей досталась Морозову. «Разбираюсь чуть-чуть в боях», — добавил Нурмагомедов.

Публикация доступна в телеграм-канале UFC Russia.



Напомним, в главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12). В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№10 рейтинга).

Хабиб Нурмагомедов показал, как начать плечи.