Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Разбираюсь чуть-чуть в боях». Хабибу удалось предсказать победу Морозова на UFC Вегас 57

«Разбираюсь чуть-чуть в боях». Хабибу удалось предсказать победу Морозова на UFC Вегас 57
Комментарии

33-летний российский бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сумел предсказать исход поединка казахстанского бойца Сергея Морозова с бразильцем Раулианом Пэйва.

«Да не, он выиграл по-любому», — сказал Хабиб перед оглашением результатов. Так и оказалось, победа единогласным решением судей досталась Морозову. «Разбираюсь чуть-чуть в боях», — добавил Нурмагомедов.

Публикация доступна в телеграм-канале UFC Russia.

Напомним, в главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12). В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№10 рейтинга).

Хабиб Нурмагомедов показал, как начать плечи.

Новость по теме
Сергей Морозов победил бразильца Раулиана Пэйва на турнире UFC Вегас 57
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022