«Разбираюсь чуть-чуть в боях». Хабибу удалось предсказать победу Морозова на UFC Вегас 57
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33-летний российский бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сумел предсказать исход поединка казахстанского бойца Сергея Морозова с бразильцем Раулианом Пэйва.
«Да не, он выиграл по-любому», — сказал Хабиб перед оглашением результатов. Так и оказалось, победа единогласным решением судей досталась Морозову. «Разбираюсь чуть-чуть в боях», — добавил Нурмагомедов.
Публикация доступна в телеграм-канале UFC Russia.
Напомним, в главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12). В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№10 рейтинга).
Хабиб Нурмагомедов показал, как начать плечи.
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