Шавкат Рахмонов со своей командой прибыл на арену перед боем на UFC Вегас 57

Команда 27-летнего казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова прибыла на арену «ЮЭфСи Апекс» перед боем Шавката с американцем Нилом Магни.
Публикация доступна в телеграм-канале UFC Russia.
Рахмонов провёл 15 профессиональных поединков, закончив все досрочными победами. Магни победил 26 раз, а девять схваток закончились поражением.
Бой Шавката с американцем станет соглавным событием турнира, в мэйн-ивенте которого Арман Царукян встретится с польским бойцом Матеушем Гамротом. Также брат Хабиба Умар Нурмагомедов встретится с Нэйтом Манессом, а казахстанец Сергей Морозов подерётся с Раулианом Пэйвой.
Ранее состоялся бой предварительного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 33-летний Сергей Морозов из Казахстана и 26-летний бразилец Раулиан Пэйва.
Поединок завершился победой Морозова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
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