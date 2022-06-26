Морозов – о Хабибе и Умаре: не было, чтобы я с кем-то оставался врагами

Казахстанский боец Сергей Морозов рассказал о взаимоотношениях с российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Общение с Хабибом и Умаром? Это спорт, так бывает. Мы дерёмся, но у меня не было, чтобы я с кем-то оставался врагами. Аль-Хамду ли-Ллях, что они такого же мнения придерживаются. Мы после боя обнялись, сейчас до сих пор общаемся – Хабиб подошёл, Умар. Помогают, поддерживают советом, делом. В общем, вся их команда, не буду всех перечислять. Друг к другу все тепло относимся. И вот так выиграл он бой, врагом моим стал – нет, это спорт, жизнь продолжается. Ничего страшного в этом нет», – сказал Морозов после поединка.

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся бой предварительного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 33-летний Сергей Морозов из Казахстана и 26-летний бразилец Раулиан Пэйва.



Поединок завершился победой Морозова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).