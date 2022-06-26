Денис Тюлюлин заменит Абдул Разака Альхассана в поединке с Джейми Пикеттом на UFC Вегас 58
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10 июля состоится турнир UFC Вегас 58, на котором, помимо прочих, был запланировал бой между Абдул Разаком Альхассаном и Джейми Пикеттом, однако ганского бойца заменит россиянин Денис Тюлюлин, сообщает пресс-служба UFC.
Последний свой бой 34-летний Тюлюлин провёл с соотечественником Алиасхабом Хизриевым. Бой продлился два раунда и завершился победой Хизриева удушающим приёмом. Этот бой пока является единственным для россиянина в UFC.
Джейми Пикетт свой последний поединок провёл с Кайлом Дакасом и также проиграл его сабмишном. Всего на счету 33-летнего американца пять боёв в UFC, в которых он одержал две побед и трижды терпел поражения.
Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых» перчатках.
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