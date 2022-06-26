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Морозов: понимал, что на кону был контракт с UFC

Морозов: понимал, что на кону был контракт с UFC
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Казахстанский боец Сергей Морозов поделился впечатлениями от поединка с Раулианом Пэйвой на турнире UFC Fight Nights.

«Трудовая победа, непростой первый раунд был, очень рад победе. В принципе чувствовал себя хорошо, форма хорошая. В первом раунде, видимо, эмоции взяли своё, фокуса не было. Ещё столько напропускал – когда пропускал, просто не мог поверить, что бой так складывается. Старался двигаться, угловых слушал. Грубо говоря, пережил первый раунд, и со второго уже включился. Добавило ли напряжения, что это был переломный бой? Может быть, всё вместе наложилось. Я старался на себя груз ответственности не брать, хотя понимал, что возвращаюсь после такого поражения. Потом последний бой, будет зависеть, переподпишут контракт или нет», – сказал Морозов после поединка.

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