Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над Манессом и оценил присутствие Хабиба

Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над американцем Нэйтоном Манессом на турнире UFC Вегас 57.

«Победа не была лёгкой, этот парень крепкий. Спасибо всем, кто болел за меня и помогал готовиться. Спасибо моему отцу. В следующем бою хочу встретиться с бойцом топ-10, или хотя бы через один поединок. Я готов. Давление из-за присутствия Хабиба? Нет никакого давления, это дополнительная мотивация. Я собираюсь упорно тренироваться, чтобы стать чемпионом», рассказал Нурмагомедов после боя.

В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12). В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№10 рейтинга).