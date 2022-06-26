Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над Манессом и оценил присутствие Хабиба
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Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над американцем Нэйтоном Манессом на турнире UFC Вегас 57.
«Победа не была лёгкой, этот парень крепкий. Спасибо всем, кто болел за меня и помогал готовиться. Спасибо моему отцу. В следующем бою хочу встретиться с бойцом топ-10, или хотя бы через один поединок. Я готов. Давление из-за присутствия Хабиба? Нет никакого давления, это дополнительная мотивация. Я собираюсь упорно тренироваться, чтобы стать чемпионом», рассказал Нурмагомедов после боя.
В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12). В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№10 рейтинга).
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