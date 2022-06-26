Опубликованы карточки судей по итогам боя Умара Нурмагомедова

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся бой основного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 26-летний Умар Нурмагомедов из России и 30-летний американец Нэйтон Манесс.



Поединок завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).

Опубликованы карточки судей по итогам боя:

Напомним, Умар Нурмагомедов встретился с Манессом в бою в рамках главного карда турнира. До этого боя россиянин провёл в ММА 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения, два из них – в UFC и оба завершились досрочно. Для американца этот бой стал четвёртым в UFC, ранее он потерпел лишь одно поражение за карьеру, одержав 16 побед.