Видео гильотины, которой победил Шавкат Рахмонов Нила Магни

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся соглавный бой основного карда, в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 27-летний Шавкат Рахмонов из Казахстана и 34-летний американец Нил Магни.



Поединок завершился победой Шавката Рахмонова во втором раунде сабмишеном.

Видео гильотины, которой победил Рахмонов:

Публикация доступна в телеграм-канале UFC Russia.

До этого боя Рахмонов провёл 15 профессиональных поединков, закончив все досрочными победами. Магни победил 26 раз, а девять схваток закончились поражением.



В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12).



Ранее состоялся бой основного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 26-летний Умар Нурмагомедов из России и 30-летний американец Нэйтон Манесс.



Поединок завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).