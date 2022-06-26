Матеуш Гамрот победил Армана Царукяна в главном бою на турнире UFC Вегас 57

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся главный бой основного карда, в котором сошлись представители лёгкой весовой категории – 25-летний Арман Царукян из России и 31-летний поляк Матеуш Гамрот.



Поединок завершился победой Гамрота решением судей.



Арман выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто сумел нанести ему поражение в UFC, был соотечественник Ислам Махачев. После этого Царукян одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он побеждал трижды.



В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№12 полусреднего веса) встретился с Нилом Магни (№10 рейтинга). Боец из Казахстана победил сабмишеном во втором раунде противостояния.