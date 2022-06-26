Результаты всех боёв UFC Вегас 57 с главным поединком Царукян — Гамрот

В ночь с 25 на 26 июня по московскому времени состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 57. В главном бою спортивного шоу сражались Арман Царукян из России и поляк Матеуш Гамрот.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв прошедшего турнира:

Основной кард:

Матеуш Гамрот победил Армана Царукяна единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47).

Шавкат Рахмонов одолел Нила Мэгни удушающим приёмом во втором раунде.

Джош Парисян победил Алана Бодо техническим нокаутом во втором раунде.

Тиаго Мойзез одолел Христоса Ягоса удушающим приёмом в первом раунде.

Умар Нурмагомедов победил Нэйтона Манесса единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-25).

Крис Кёртис праздновал победу в поединке с Родолфу Виейрой единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).



Предварительный кард:

Карлос Ульберг победил Тафона Нчакви техническим нокаутом в первом раунде.

Ша Илань Нурданбек праздновал победу в поединке с Ти-Джеем Брауном единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Сергей Морозов победил Раулиана Пэйву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Коди Дёрден одолел Джей-Пи Байса техническим нокаутом в первом раунде.

Марио Баутиста одолел Брайана Келлехера удушающим приёмом в первом раунде.

Ванесса Демопулос победила Джин Ю Фрей раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28).

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