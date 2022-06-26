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15 журналистов из 22 отдали победу Царукяну в поединке с Гамротом

15 журналистов из 22 отдали победу Царукяну в поединке с Гамротом
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В ночь с 25 на 26 июня мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 57, в главном поединке которого встречались 25-летний россиянин Арман Царукян и 31-летний представитель Польши Матеуш Гамрот. Бой завершился победой поляка единогласным решением судей.

Примечательно, что иного мнения придерживаются журналисты многих авторитетных изданий, освещающих ММА, в частности, MMA Junkie, Sherdog Bloody Elbow и других.Так, 15 журналистов высказали мнение, что победителем противостояния стал именно россиянин. Лишь семь обозревателей согласились с официальным решением судей. Такую статистику привело издание MMA Decisions.

Напомним, после боя Арман также высказал мнение, что победителем поединка считает себя.

«Царукян выиграл в одну калитку». Бойцы UFC в шоке от решения судей в бою с Гамротом «Царукян выиграл в одну калитку». Бойцы UFC в шоке от решения судей в бою с Гамротом
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